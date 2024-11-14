Население Беларуси в октябре сократило валютные депозиты в банках

Валютные депозиты населения и юридических лиц в белорусских банках за октябрь 2024 года сократились на $156,9 млн, или на 1,6%, и на 1 ноября составили $9702,9 млн.

В сентябре валютные депозиты снизились на $605,9 млн, или на5,8% после роста в августе на $74,1 млн, говорится в отчете Национального банка Беларуси.

Население с начала года вывело из банков валютные вклады на сумму в $263,7 млн, или 5,7%. Валютные депозиты населения на 1 ноября 2024 года составили $4,331 млрд, на 1 января этот показатель равнялся $4,5947 млрд. В октябре физлица сократили депозиты в банках на сумму $32,6 млн, или на 0,7%.

В том числе срочные депозиты физлиц с начала года сократились на $450,9 млн, или на 15,2%, и на 1 ноября 2024 года составили $2,5192 млрд. В октябре срочные валютные депозиты населения сократились на $43,9 млн, или на 1,7%.

Переводные депозиты физлиц с начала года выросли на $187,2 млн, или на 11,5%. На 1 ноября 2024 года этот показатель составил $1811,8 млн. В октябре переводные депозиты выросли на $11,3 млн, или на 0,6%.

Срочные депозиты юридических лиц с начала года сократились на $113,0 млн, или на 4,6%, и на 1 ноября 2024 года составили $2,3176 млрд. В октябре срочные валютные депозиты юрлиц сократились на $68,0 млн, или на 2,8%.