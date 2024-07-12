Последнее обновление: 12.07.2024 16:56

Нацбанк Беларуси повышает норматив обязательных резервов банков в инвалюте

Нацбанк Беларуси повышает норматив обязательных резервов банков в инвалюте и ставки по кредиту овернайт. Соответствующее решение принято правлением Нацбанка 12 июля 2024 г.

Как сообщает пресс-служба регулятора, с 1 августа 2024 г. норматив отчислений банков и небанковских кредитно-финансовых организаций в фонд обязательных резервов от привлеченных средств в иностранной валюте повышается с 18% до 20%.

Кроме того, с 17 июля 2024 г. ставки по кредиту овернайт повышаются с 10,5% до 11% годовых.

«Принятые решения будут способствовать поддержанию ценовой и финансовой стабильности, а также придадут дополнительный импульс процессам девалютизации белорусской экономики», - говорится в комментарии.

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