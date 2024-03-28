Лукашенко: Контроль над ценами будет только усиливаться

Лукашенко сегодня на совещании напомнил, что за инфляцию и рост цен в Беларуси отвечают и Нацбанк и правительство, и заявил, что контроль над ценообразованием будет только усиливаться.

"Система контроля за ценообразованием, за этим всем комплексом будет только усиливаться. Такая задача поставлена перед правительством. Я прошу иметь это в виду и Национальному банку и делать все необходимое, чтобы люди меньше на нас обижались в связи с ростом цен, инфляцией в стране", - заявил Лукашенко.

Он также сказал, что контроль над работой Нацбанка будет усиливаться, но его работе не будут как-то мешать.

"Как вы понимаете, Павел Владимирович (председатель правления Нацбанка Павел Каллаур), вне контроля Национальный банк быть не может. Контроль осуществляется президентом, и вы, наверное, заметили, что в связи с назначением новых лиц в финансово-экономическом блоке этот контроль будет усиливаться", - сказал Лукашенко.

Вместе с тем он считает, что Нацбанк со своей работой справляется.

"Он в основном свои функции выполняет. Как показывают результаты в экономике за последний год, в сложной обстановке, связанной с давлением со стороны западных недружественных государств на Беларусь, экономика справляется. Значит, и правительство с Национальным банком справляются. Но это не значит, что нет в этом плане проблем», - заключил Лукашенко.