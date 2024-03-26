Последнее обновление: 26.03.2024 18:00

МАРТ оштрафовал фермеров за отсутствие согласования цены на яблоки

Экономический суд Минской области с подачи МАРТ РБ оштрафовал ряд фермерских хозяйств за реализацию плодоовощной продукции и яблок по отпускным ценам сформированным выше пределов, установленных постановлением Совмина №713.

«…был нарушен порядок регистрации отпускных цен, которые были установлены без согласования с соответствующим государственным органом», - говорится в сообщении МАРТ.

Под «раздачу» попали крестьянское хозяйство «СУЛА» Столбцовского района, крестьянское хозяйство Пакуша Игоря Александровича Молодечненского района, крестьянское хозяйство «АгроЛайнПлюс», фермерское хозяйство «Януш» Молодечненского района, сельхозфилиал «Клецкий» ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат».

«… в отношении всех указанных субъектов хозяйствования вынесены постановления о наложении административного взыскания на юридическое лицо в виде штрафа в размере 1-7 процента стоимости реализованных товаров», - сказано в сообщении.

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