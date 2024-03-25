Китай блокирует использование чипов Intel и AMD в госсекторе

В рамках замены западного оборудования китайскими аналогами, правительство ввело новые правила, которые постепенно будут вытеснять иностранные комплектующие из употребления в государственном в секторе. Об этом сообщает Financial Times.

Новые правила закупок создают условия для постепенного вытеснения Intel и AMD с китайского рынка. Более жесткие правила будут касаться Windows и программного обеспечения и баз данных иностранного производства.

Последние ограничения Китая являются решительным шагом в сторону полной замены западного оборудования на китайские аналоги. Такое решение также принимается на фоне подобных действий со стороны США, что усиливает антагонизм между государствами.

США ввели санкции против все большего количества китайских компаний из соображений национальной безопасности, приняли законы, направленные на поощрение производства большего количества технологий в США, а также заблокировали экспорт в Китай передовых микросхем и связанных с ними инструментов.

Новые китайские рекомендации по закупкам предписывают государственным учреждениям и партийным органам выше поселкового уровня включать критерии, требующие "безопасных и надежных" процессоров и операционных систем. В декабре 2023 года государственное агентство по тестированию, Китайский центр оценки безопасности информационных технологий, опубликовало свой первый список "безопасных и надежных" процессоров и операционных систем, все из которых были произведены китайскими компаниями. Среди 18 одобренных процессоров были чипы от Huawei и поддерживаемой государством группы Phytium.

Государственные предприятия получили указание от своего надзорного органа, Комиссии по надзору и управлению государственными активами, завершить технологический переход к отечественным провайдерам до 2027 года, по словам двух источников FT.

Администрация США рассматривает возможность внесения в черный список ряда китайских полупроводниковых фирм, связанных с Huawei Technologies Co., после того как телекоммуникационный гигант в прошлом году совершил значительный технологический прорыв, сообщили люди, знакомые с этим вопросом.