Китай пытается получить передовые американские материалы для микросхем до нового года

Китайские компании пытаются получить передовые материалы для микросхем и электроники от американских поставщиков до нового года из-за опасений, что Вашингтон введет еще больше экспортных ограничений в этом секторе. Об этом пишет Nikkei Asia.

Заказы таким поставщикам, как DuPont, Entegris и Chemours, резко выросли с ноября и включают широкий спектр важных расходных материалов, таких как химико-механические полировальные прокладки, фильтры, специальные контейнеры, современные смазочные материалы и высококачественные лампочки для проверки и тестирования, сообщили источники.

В дополнение к уже объявленным ограничениям, китайская технологическая промышленность обеспокоена тем, что США могут ввести дополнительные ограничения на использование передовых материалов и конструкций для производства микросхем, добавили они.

DuPont предлагает высококачественные прокладки, которые обычно используются в процессах химико-механической полировки, что является критически важным этапом в производстве микросхем.

Entegris является мировым лидером в поставке фильтров и FOUP, специализированных пластиковых носителей, используемых для транспортировки пластин, тогда как Chemours предлагает критически важные смазочные материалы, используемые в различных типах машин в широком диапазоне отраслей, включая аэрокосмическую промышленность.