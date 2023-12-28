Власти Беларуси запустили спецпроизводство в отношении очередной группы оппозиционеров

Следственный комитет Беларуси сообщил о начале процесса специального производства в отношении еще одной группы представителей белорусской оппозиции, уехавших из страны.

«… начат процесс специального производства в отношении Жилочкиной (Живоглод) Е.Н., Маринича П.М., Либера П.И., Добровольского А.О.№, - говорится в сообщении СК РБ.

Утверждаются, что перечисленные лица «принимали меры по противодействию законной деятельности Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов, избирательных комиссий и комиссий по референдуму».