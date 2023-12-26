Власти РБ приговорили Прокопьева к еще одному 25-летнему сроку лишения свободы

Брестский областной суд заочно еще раз приговорил ресторатора Вадима Прокопьева к 25 годам, сообщила Генпрокуратура РБ.

В этот раз суд признал Прокопьева виновным в публичной клевете и оскорблении Лукашенко, оскорблении представителей власти, призывах к захвату государственной власти, насильственному изменению конституционного строя страны.

"На основании ч. 1 ст. 130, ч. 3 ст. 361, ч. 2 ст. 367, чч. 1 и 2 ст. 368, ст. 369 Уголовного кодекса Республики Беларусь обвиняемому по совокупности преступлений и приговоров назначено наказание в виде лишения свободы на срок 25 лет со штрафом в размере 1 000 базовых величин с лишением права занимать должности, связанные с выполнением функций представителя власти, на 5 лет", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Следует отметить, что еще 21 июня 2023 года минский городской суд заочно приговорил Прокопьева к 25 годам лишения свободы по делу о «поджоге» дома Гайдукевича.