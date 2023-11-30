Генпрокуратура РБ направила в Верховный Суд уголовное дело BYPOL

Генеральная прокуратура направила в Верховный Суд для определения подсудности уголовное дело в отношении руководителей BYPOL.

Речь идет о деле в отношении А.Азарова, В.Жигаря, М.Купрейчика, И.Лобана, А.Остаповича и О.Талерчика.

«Согласно материалам дела указанные лица в разные периоды совершили действия с целью захвата государственной власти неконституционным путем. В целях реализации задуманного обвиняемые, находясь за пределами территории Республики Беларусь и объединившись в управляемую устойчивую группу для совместной преступной деятельности, распределили между собой функции и роли, вошли в состав руководителей инициативы BYPOL, конечными целями которой определены захват государственной власти в Республике Беларусь и смена политического руководства страны неконституционным путем», - говорится в сообщении Генпрокуратуры РБ.

В ведомстве утверждают, что перечисленные граждане РБ проводили пропагандистскую работу среди протестной части населения, готовили меры давления на систему государственного управления; оказывали «физическое и психологическое воздействие на представителей действующей законодательной, исполнительной и судебной власти через размещение в открытом доступе в сети Интернет их личных данных, а также данных членов их семей, в том числе малолетних и несовершеннолетних детей».

«Отдельные участники формирования разработали специальную операцию «Мобилизационный план «Перамога»… Они же повторно выступили создателями и руководителями формирований «Объединенный Переходный Кабинет» и «Паспалітае Рушэньне», признанных впоследствии экстремистскими», - также сказано в сообщении.

«Азаров А.А. в 2022 году организовал совершение акта терроризма на РУП «Гомельское отделение Белорусской железной дороги», оказал иную помощь иностранной организации в деятельности, направленной на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь», - утверждают Генпрокуратура.

BYPOL была признана экстремистским формированием еще 30 августа 2022 года по решению Верховного Суда Республики Беларусь.