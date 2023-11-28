Верховный Суд оставил без изменения приговор Эдуарду Бабарико

Верховный Суд Беларуси 28 ноября 2023 года рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело в отношении Эдуарда Бабарико.

«… в части назначения наказания [приговор] оставлен без изменения, а апелляционная жалоба без удовлетворения», - говорится в сообщении пресс-службы ВС РБ.

Эдуард Бабарико 5 июля 2023 года был приговорен к 8 годам лишения свободы в колонии усиленного режима и штрафу в 5000 базовых величин. Власти обвинили его в уклонении от уплаты налогов, пособничестве в оказании групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, и пособничестве в организации умышленных действий, направленных на возбуждение вражды и розни по признаку социальной принадлежности.

Приговор вступил в силу.