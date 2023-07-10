Власти Беларуси готовы лишать гражданства уехавших за границу «экстремистов»

Белорусские власти готовы с 11 июля лишать гражданства белорусов, осужденных за экстремистскую деятельность и уехавших за границу, сообщил сегодня начальник департамента по гражданству и миграции МВД РБ Алексей Бегун.

С 11 июля вступают в силу соответствующие поправки в законодательство РБ.

По его словам, для лишения гражданства "должен быть вступивший в законную силу приговор суда", а само "лицо должно уклоняться от исполнения приговора и пребывать за пределами Республики Беларусь".

"У такого лица всегда есть выбор: или вернуться на территорию Республики Беларусь и выполнить решение суда - отбыть наказание, или по-прежнему находиться за пределами страны со всеми вытекающими отсюда последствиями. Но какой он тогда гражданин Беларуси, если уклоняется от исполнения законного решения суда", - сказал Бегун.

"Решение по данному вопросу принимается через комиссию по вопросам гражданства, которая будет докладывать соответствующие предложения для рассмотрения президента", - уточнил он процедуру.