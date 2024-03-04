Власти Беларуси запустили спецпроизводство в отношении правозащитника Судаленко

Следственный комитет Беларуси открыл спецпроизводство в отношении правозащитника Леонида Судаленко по обвинению в содействии «экстремистской деятельности» (ч. 1 и 2 ст. 361-4 УК РБ).

Судаленко возглавлял отделение правозащитного центра «Весна» в Гомеле. В ноябре 2021 года был приговорен к 3 годам колонии по обвинению в финансировании и организации действий, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 1 и ч. 2 ст. 342 УК).

В июле 2023 года Судаленко вышел на свободу и уехал из Беларуси.

Следственный комитет также начал спецпроизводство в отношении активиста Юрия Щучко, инкриминируя ему целый ряд статей: клевета, разглашение персональных, оскорбление Лукашенко и представителей власти, судей.