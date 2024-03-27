СК Беларуси завершил заочное расследование дела «аналитиков Тихановской»

СК Беларуси сообщил о передаче генпрокурору для направления в суд уголовного дела в отношении 20 участников «экстремистского формирования» «Аналитики Светланы Тихановской».

Сообщении ведомства говорится, что им предъявлены обвинения по следующим статьям УК РБ:

- ч.6 ст.16 и ч.3 ст.130 (пособничество в умышленных действиях, направленных на возбуждение иной социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности, совершенных группой лиц);

ч.1 ст.357 (заговор, совершенный с целью захвата государственной власти неконституционным путем);

ч.6 ст.16 и ч.3 ст.361 (пособничество в публичных призывах к захвату государственной власти, совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, призывах, обращенных к иностранному государству, иностранной и международной организации, совершить действия, направленные на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенных с использованием средств массовой информации и глобальной компьютерной сети Интернет);

ч.1 ст.3611 (руководство экстремистским формированием и входящим в него структурным подразделением);

ч.3 ст.3611 (вхождение лица в состав экстремистского формирования в целях совершения преступления экстремистской направленности (участие в экстремистском формировании)).

«… так называемые аналитики, под руководством западных кураторов, вырабатывали стратегию и тактику борьбы с действующей в Беларуси властью, осуществляли подготовку тезисов публичных выступлений для их «говорящей головы» с фамилией Тихановская и иных участников заговора, готовили публикации в подконтрольных деструктивных ресурсах, направленные на активизацию протестных настроений и углубление раскола в белорусском обществе, усиление политического и экономического давления на Республику Беларусь. Санкции, дискредитация правоохранительных органов, организация забастовочного движения с целью парализации экономики государства, запрет крупных международных соревнований на территории нашей страны, блокировка участия белорусских спортсменов на международной спортивной арене – это лишь краткий список их гнусных «акций», - говорится в сообщении ведомства.

«С целью обеспечения возмещения причиненного ущерба на имущество обвиняемых, в том числе дорогостоящие квартиры, дома и земельные участки, наложен арест», - отмечается в сообщении.

В январе СК сообщил, что начал спецпроизводство в отношении Григория Астапени, Филиппа Биканова, Александра Добровольского, Юрия Дракохруста, Андрея Казакевича, Анны Красулиной, Евгения Крыжановского, Дениса Кучинского, Вероники Лапутько, Александра Логвинца, Анны Любаковой, Василия Наумова, Марии Роговой, Петра Рудковского, Алеси Рудник, Натальи Рябовой, Павла Усова, Татьяны Чулицкой, Александра Шлыка, Екатерины Шматиной.