Последнее обновление: 27.12.2023 12:05

Половина экспорта нефти и нефтепродуктов из РФ в 2023 году приходится на Китай

Доля Китая в экспорте нефти и нефтепродуктов из РФ в 2023 году составляет 50%, на Индию приходится 40%, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

"Основными партнерами в текущей ситуации стали КНР, доля которой выросла примерно до 45-50%, и, безусловно, Индия. Раньше в Индию практически не было поставок, за два года общая доля поставок в Индию составила около 40%", - сказал Новак.

Он отметил, что доля поставок в Европу сократилась примерно в 10 раз, передает Интерфакс.

"Если раньше в Европу поставлялось порядка 40-45% нефти и нефтепродуктов от общего объема экспорта, то по итогам этого года мы ожидаем, что это будет не более 4-5%", - сказал вице-премьер.

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