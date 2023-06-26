Путин продлил до конца года запрет на продажу нефти и нефтепродуктов по price cap

Путин продлил до 31 декабря 2023 года действие указа о запрете продажи российских нефти и нефтепродуктов иностранным юридическим и физическим лицам, если в контрактах содержится условия ценового потолка (price cap), установленного США и рядом других стран.

Ранее подписанный указ действовал до 1 июля 2023 года. Документ был подписан после того, как страны G7 и ЕС ввели запрет на импорт российских нефти и нефтепродуктов, но разрешили судовладельцам своих стран перевозить их и оказывать брокерские и другие услуги, если они продаются по цене не выше установленного коалицией потолка. Задача эмбарго и потолка цен на российские нефть и нефтепродукты - ограничить доходы бюджета РФ от продажи энергоресурсов, сохранив при этом предложение нефти и нефтепродуктов на мировом рынке.