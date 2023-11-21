Россия сократила экспорт нефти морем до трехмесячного минимума

Россия сократила экспорт нефти морским транспортом до минимума с августа перед встречей министров в формате ОПЕК+ в эти выходные, когда соблюдение условий сокращения добычи будет в центре внимания. Этот шаг последовал после резкого роста поставок в октябре, пишет Вloomberg.

Около 2,7 млн баррелей сырой нефти в день было отправлено из российских портов за неделю до 19 ноября. Этот показатель снизился на 580 000 баррелей в день по сравнению с показателем неделей ранее, что стало самым большим недельным падением за более чем четыре месяца.

Менее изменчивый средний четырехнедельный поток упал до 3,23 млн баррелей в день, что примерно на 200 тыс.баррелей в день ниже показателя за период до 12 ноября.

Это самый низкий показатель за восемь недель, но он все же выше поставок в период до 20 августа, когда сокращение экспорта сырой нефти РФ было самым ощутимым.