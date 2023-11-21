Польша поможет белорусам скрыть от властей информацию о "карте поляка"

Министерство внутренних дел Польши подготовило постановление, согласно которому обладатели "карты поляка" в Беларуси будут получать визы с кодом 23, сообщает польское издание rp.pl.

Визы с таким кодам выдают обычным путешественникам или участникам программы Poland Business Harbour. Белорусы, у которых есть "карта поляка", получают визы с кодом 18, что при проверках на границе помогает белорусским силовикам идентифицировать обладателей карты.

С 2008 года более 160 тысяч человек в Беларуси получили "карту поляка". Документ дает возможность беспрепятственно жить, работать и бесплатно учиться на территории Польши.