Последнее обновление: 02.12.2022 19:08

Польша может продлить срок выдачи гуманитарных виз на своей территории

Власти Польши рассмотрят возможность выдачи виз PBH на территории Польши, продления срока выдачи гуманитарных виз и улучшения работы Визовых центров.

Об этом сообщает Центр белорусской солидарности после рабочей встречи с чиновниками МИД и МВД Польши.

«Первым важным новшеством может стать продление срока, в течение которого у беларусов будет возможность получить гуманитарную визу на территории Польши. По предварительной информации такие визы можно будет получить до 31 марта 2023 года (изначально прием документов на визы на территории Польши планировался до 31 декабря 2022 года)», - говорится в сообщении ЦБС.

«Вторым важным изменением может стать возможность получить на территории Польши визу Poland Business Harbour. В планах выдавать их однократно для тех, кто уже имел подобную визу ранее. Вышеуказанные изменения уже можно найти в проекте постановления о выдаче виз иностранцам», - сказано в сообщении.

В ходе встречи представитель ЦБС Ольга Добровольская сообщила о случаях, когда у граждан Беларуси без соответствующих оснований не принимают документы. При этом данные отказы даются исключительно в устной форме.

«Ещё одной важной темой для обсуждения стала дискриминация беларусов по национальному признаку в визовых центрах на территории Польши. Представители МВД и МИД Польши пообещали принимать заявления и рассматривать их в индивидуальном порядке, а также принять все необходимые меры для улучшения работы визовых центров», - отмечается в сообщении.

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