Польша перестала выдавать белорусам визы Poland Business Harbour

Польша с 26 января 2024 года прекратила выдачу гражданам Беларуси польских виз Polish Business Harbour.

К сожалению, это правда. С сегодняшнего дня эти визы более не выдаются. О причинах такого решения сказать ничего не могу — к сожалению, господин консул нам этого не разглашал. Просто проинформировал, что более они с сегодняшнего дня не выдаются, визовые центры об этом проинформированы. Пока что более подробную информацию мы вам предоставить не в состоянии», - цитируют белорусские медиа сотрудника секретариата консульства.

«Все заявления, которые на момент 24 января 2024 года попали в консульство будут рассмотрены, согласно установленному порядку», — уточнил сотрудник.

Всего же с начала действия программы в страну релоцировались 13,5 тысячи человек с визами PBH. При этом общее количество таких виз, выданных иностранцам, составило около 100 тысяч.