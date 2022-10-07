Польша ужесточила условия открытия визы «для родственников»

Польша ужесточила условия открытия визы на цель "Посещение родственников", сообщает визовый центр Vfsglobal.

Согласно сообщению на сайте центра, в настоящее время подавать документы на получение виз по цели «Посещение родственников» могут:

1. близкие члены семьи граждан Польши (родители, дети, супруги) - на основании приглашения, зарегистрированного в воеводстве или заверенного нотариально.

2. близкие члены семьи лиц, имеющих постоянный вид на жительство в Польше (Karta Stałego Pobytu) (родители, дети, супруги) - только на основании приглашения, зарегистрированного в воеводстве.

«Члены семьи лиц, имеющих временный вид на жительство в Польше (Karta Czasowego Pobytu), не могут подавать документы на основании приглашений от этих лиц», - отмечается в сообщении.