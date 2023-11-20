Третий тестовый запуск Starship может состояться через 3-4 недели

Третий запуск сверхтяжелой ракеты Starship может состояться через 3-4 недели, сообщил в понедельник основатель компании-разработчика ракеты SpaceX Илон Маск.

"Ракета Starship для третьего полета должна быть готова к запуску через 3-4 недели" - написал Маск в соцсети X.

Он отметил, что стартовая площадка, с которой в субботу был осуществлен второй тестовый запуск Starship, не требует ремонта и находится в отличном состоянии, передает Интерфакс.

Ранее в субботу SpaceX провела второй запуск ракеты Starship со стартовой площадки Starbase компании в Бока-Чика на юго-востоке штата Техас. Во время полета первая ступень ракеты после отделения была досрочно уничтожена из-за проблем с перезапуском двигателей. С кораблем была потеряна связь примерно через 10 минут после старта.

Первый тестовый полет Starship, предпринятый в апреле, закончился неудачей. После запуска корабль не смог отделиться от носителя, и по команде Spacex сверхтяжелая ракета самоуничтожилась над Мексиканским заливом через четыре минуты полета.