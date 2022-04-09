SpaceX отправила на МКС миссию с тремя туристами

Компания SpaceX 8 апреля отправила трех туристов на Международную космическую станцию (МКС) в рамках тура, организованного фирмой Axiom Space.

Это первый коммерческий рейс для корпорации, которая до этого отправляла к МКС астронавтов.

В экипаж входят бывший астронавт NASA Майкл Лопес-Алегриа, американский предприниматель Ларри Коннор, который будет выполнять работу пилота, канадский инвестор Марк Пати и израильский бизнесмен Эйтан Стиббе.

Стоимость посещения МКС оценивается в $55 млн. Туристы должны вернуться на Землю 19 апреля.

В следующем году Axiom Space планирует отправить на МКС еще одну миссию, а в 2024 году компания собирается открыть собственный орбитальный комплекс. В дальнейшем Axiom Space рассчитывает создать автономную космическую станцию.