Space X доставила четырех астронавтов на МКС

Космический корабль Crew Dragon американской компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту пристыковался к Международной космической станции (МКС).

Стыковка в автоматическом режиме произошла в 19:37 по времени восточного побережья США. После стыковки корабль был полностью закреплен на стыковочном узле МКС.

В экипаж Crew Dragon вошли астронавты NASA Челл Линдгрен, Роберт Хайнс и Джессика Уоткинс, а также представительница Европейского космического агентства (ЕКА), итальянка Саманта Кристофоретти.

На МКС астронавты сменят коллег — американцев Раджу Чари, Тома Маршберна и Кайлу Бэррон и немца Маттиаса Маурера, которые прилетели на станцию на Crew Dragon 11 ноября 2021 года.

По данным NASA, это уже четвертая ротация экипажа МКС с американской стороны в рамках сотрудничества со SpaceX, передает РБК.

25 апреля от МКС отстыковался Crew Dragon с первым полностью гражданским экипажем. Корабль отправился на орбиту 8 апреля, предполагалось, что члены экипажа проведут там восемь дней. В составе экипажа — американский предприниматель Ларри Коннор, израильский бизнесмен Эйтан Стиббе и канадский инвестор Марк Пэти. Командир — бывший астронавт НАСА и вице-президент Axiom Майкл Лопес-Аллегриа, который до этого четыре раза летал в космос. По данным Washington Post, каждому из пассажиров путешествие на МКС обошлось в $55 млн.