Первый орбитальный полет ракеты Starship может состояться в апреле

Первый орбитальный полёт сверхтяжёлой ракеты-носителя Starship частной аэрокосмической компании SpaceX может состояться в апреле этого года, сообщил основатель компании Илон Маск.

"SpaceX будет готова осуществить запуск ракеты Starship через несколько недель. Опять же, дата старта зависит от выдачи лицензии на запуск Федеральным управлением гражданской авиации США", - написал Маск в соцсетях.

"Если учитывать, что это займёт несколько недель, то попытка запуска будет предпринята к концу третьей недели апреля", - добавил Маск.

Ранее SpaceX планировала осуществить первый орбитальный запуск ракеты в 2021 году, однако впоследствии дата старта неоднократно откладывалась. Причиной многочисленных переносов стали требования Федерального управления гражданской авиации США - ведомство обязало компанию предпринять все необходимые меры, чтобы космические запуски с космодрома "Бока-Чика" в Техасе не вредили окружающей среде, передает Интерфакс.

Многоразовая ракетная система состоит из космического корабля Starship и носителя Super Heavy. Ее высота достигает 120 метров. Она выше любой другой ракеты, когда-либо созданной в мире. Носитель Super Heavy в два раза мощнее, чем создаваемая NASA для пилотируемых полетов на Луну тяжелая ракета Space Launch