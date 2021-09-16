Последнее обновление: 16.09.2021 08:05

SpaceX впервые в истории отправила в космос полностью коммерческий экипаж

Впервые в истории на космическом корабле Crew Dragon американской компании SpaceX в космос отправился полностью частный экипаж.

Запуск успешно совершен ракетой Falcon 9 по местному времени вечером в среду, 15 сентября, (03.02 мск 16 сентября) из Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде.

Четверым членам команды - оплатившему весь проект миллиардеру Джареду Айзекману, геологу Сиан Проктор, ветерану ВВС Крису Семброски и работнице системы здравоохранения Хейли Арсено - предстоит провести на орбите трое суток.

Цель миссии под названием Inspiration4 - собрать пожертвования в размере 200 млн долларов для детской больницы St. Jude Children's Research Hospital в Мемфисе (штат Теннесси), специализирующейся на лечении детских заболеваний, в том числе онкологических. Именно в этой больнице в детстве излечилась от рака костей член экипажа Хейли Арсено.

Набрать нужную сумму удалось за полчаса до старта, сообщает DW.

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