Почти 2,5 тыс. украинских детей незаконно вывезли в Беларусь - расследование

Лаборатория гуманитарных исследований Йельской школы общественного здоровья (Yale HRL) опубликовала отчет, в котором утверждается: по меньшей мере 2442 украинских детей в возрасте от 6 до 17 лет, среди них и дети из социально незащищенных групп, были депортированы в Беларусь.

Отчет называется «Сотрудничество Беларуси с Россией в систематической депортации украинских детей», в котором задокументировала роль Александра Лукашенко и представителей его режима в перемещении детей с оккупированных Россией территорий Украины в Беларусь, передает УНН.

Отчет содержит ключевые выводы относительно количества перемещенных украинских детей, мест, маршрутов и программ перемещения, а также ключевых фигур в принятии и реализации решения о депортации.

Отмечается, что детей переместили из 17 городов Украины в 13 учреждений в Беларуси. При этом 2050 украинских детей попали в белорусский лагерь «Дубрава».

Как отмечает HRL, эти цифры можно подтвердить «с высокой точностью». Общее количество нелегально перемещенных украинских детей, вероятно, превышает это количество, отмечают исследователи.

HRL установила, что перемещение украинских детей непосредственно координировали Александр Лукашенко и Владимир Путин при «поддержке спецслужб России и Беларуси». Важную роль в перемещении украинских детей в Беларусь сыграли Алексей Талай и его фонд, Ольга Волкова и ее организация «Дельфины» и ОАО «Беларуськалий», говорится в сообщении.

В отчете отмечается, что перемещение украинских детей в Беларусь и Россию и их «перевоспитание» является систематическим.