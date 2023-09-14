Последнее обновление: 14.09.2023 11:56

Европарламент назвал Лукашенко соучастником преступлений России против Украины

Европейский парламент признал Лукашенко соучастником преступлений, которые российская армия совершает в ходе полномасштабного вторжения в Украину.

«…обеспечивая условия для неоправданной российской агрессивной войны против Украины, режим Лукашенко стал соучастником преступлений, совершенных Россией. Это подразумевает ответственность за разрушения и ущерб, причиненный Украине», — говорится в резолюции на сайте Европарламента.

В связи с этим «специальный международный трибунал по преступлению агрессии, совершенному Россией против Украины, должен иметь полномочия по расследованию не только Путина и российского военно-политического руководства, но и белорусских чиновников», отмечают депутаты Европарламента.

Они также призывают входящие в ЕС страны и официальные органы Евросоюза обеспечить привлечение к уголовной ответственности белорусских чиновников, «причастных к агрессии, преступлениям против человечности и геноциду, совершаемых против Украины».

В резолюции сказано, что власти Беларуси разрешают российской армии находиться на своей территории, а также помогают ей боеприпасами, техникой и оборудованием.

Кроме того, они пропустили в страну боевиков ЧВК «Вагнер» и держат войска около украинской границы, что связывает подразделения ВСУ, отмечают авторы документа.

В резолюции отмечается причастность властей Беларуси к депортации украинских детей, некоторые из которых были отправлены в белорусский лагерь «Дубрава», принадлежащий компании «Беларуськалий».

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