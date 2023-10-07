Последнее обновление: 07.10.2023 11:01

Украина прекратила действие соглашения с Беларусью по борьбе с преступностью

Правительство Украины приняло решение прекратить действие "Соглашения о сотрудничестве государств - участников СНГ в борьбе с преступностью" в части отношений с Беларусью и Россией, сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

"Прекращено действие "Соглашения о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с преступностью", заключенного 25.11.1998 в Москве, в части отношений Правительства Украины с правительствами РФ и Республики Беларусь", - сообщил Мельничук.

Соглашение было заключено 25 ноября 1998 года и предусматривает сотрудничество в предупреждении, пресечении, выявлении и раскрытии преступлений.

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