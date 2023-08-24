Могилевлифтмаш откроет сборочное производство в «ДНР»

Могилевский производитель лифтов откроет сборочное производство на территории оккупированной Россией территории Украины – так называемой «ДНР».

Об этом в среду сообщил главарь «правительства» ДНР Евгений Солнцев по итогам визита делегации в Беларусь.

"С генеральным директором "Могилевлифтмаша" Сергеем Чертковым подписали соглашение о сотрудничестве… Обсудили с коллегами возможность создания у нас сборочного производства. Ждем специалистов с ответным визитом, чтобы на месте оценить объем предстоящих работ и определиться с площадкой", - заявил Солнцев, которого цитирует ТАСС.

По его словам, «власти ДНР» также готовы предоставить площадки для производства сельскохозяйственного оборудования "Первой промышленной компании" из Беларуси.