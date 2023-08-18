Украина арестовала активы России и Беларуси почти на $2 млрд.

Власти Украины арестовали и конфисковали российские и белорусские активы почти на $2 млрд., сообщил министр кабмина Украины Олег Немчинов.

"Включая те активы, которые находятся в управлении Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, - это более 70 млрд гривен ($1,915 млрд)", - сказал Немчинов в эфире телеканала "Рада" в ответ на вопрос об общей стоимости арестованных и конфискованных Украиной российских и белорусских активов, передает ТАСС.

Некоторые активы передаются украинской армии и силовым структурам, другие - Фонду госимущества, сообщил Немчинов, добавив, что такие активы, как биотопливо и аммиак, продаются с аукциона, а вырученные средства вкладываются в облигации, за счет которых финансируются военные расходы.

Немчинов напомнил, что в Украине арестованы или конфискованы такие крупные имущественные комплексы, как Демуринский горно-обогатительный комбинат, бенефициарным владельцем которого является российский бизнесмен Михаил Шелков, активы российского бизнесмена Олега Дерипаски, активы трех российских банков.

"Есть активы разного рода, есть вагоны, есть транспортные средства, есть несколько авиационных судов, есть более 3,5 тыс. объектов жилой недвижимости, почти 4 тыс. объектов нежилой недвижимости", - сказал министр.

Он добавил, что процесс конфискации собственности происходит достаточно медленно, поскольку украинские власти хотят соблюсти юридические процедуры, полагая, что после окончания военных действий владельцы активов могут обратиться в суд и оспорить их изъятие.