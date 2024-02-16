Лукашенко заявил о задержании диверсантов на границе с Украиной

Лукашенко на общем собрании Белкоопсоюза сообщил о задержании диверсантов и завершении контртеррористической операции на границе с Украиной.

«Только сегодня задержали несколько диверсантов на украинской границе. С помощью дронов, по болотам некоторые из украинских граждан переползали на нашу границу, перебрасывали взрывчатку для совершения диверсий, прежде всего, на территории России и Беларуси

«Только что закончилась контртеррористическая операция», - добавил он. - «Только что чекистско-военная операция завершилась. Задержаны были все диверсанты, а среди них белорусы».

«И это практически два-три раза в неделю. Мы можем успокоиться? Не можем», - утверждает Лукашенко.