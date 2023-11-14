МЭА повысило оценку роста спроса на нефть в мире

Спрос на нефть в мире в 2023 году вырастет относительно показателя прошлого года на 2,367 млн б/с, сообщается в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

Месяцем ранее агентство прогнозировало данный показатель на уровне 2,254 млн б/с. Таким образом, аналитики повысили оценку роста спроса на 113 тыс. б/с.

Основными драйверами роста спроса на нефть, напоминает МЭА, остаются страны не-ОЭСР, на которые придется 96% прироста или 2,273 млн б/с. Главный вклад в данную динамику вносит Китай, где, по прогнозам МЭА, спрос в 2023 году увеличится относительно прошлого на 1,8 млн б/с. В сентябре в КНР, подчеркивает агентство, был установлен новый исторический рекорд потребления нефти – 17,1 млн б/с.

В 2024 году МЭА ожидает, что спрос на нефть увеличится до 102,89 млн б/с при росте данного показателя к предыдущему году – 928 тыс. б/с. Данная оценка была повышена относительно прогноза, сделанного в прошлом месяце, на 48 тыс. б/с.

Потенциальное снижение темпов роста потребления нефти агентство связывает с замедлением мировой экономики. Ссылаясь на консенсус-прогноз аналитиков, МЭА отмечает, что рост мирового ВВП в следующем году замедлится еще больше – до 2,6% против прогнозных 2,8% в текущем году.

Наблюдаемые мировые запасы нефти в сентябре выросли на 9,9 млн баррелей, но остаются вблизи исторических минимумов. Динамика обусловлена увеличением запасов в танкерах на 25,3 млн баррелей, а также ростом запасов в странах ОЭСР на 2,9 млн баррелей. В то же время в странах не-ОЭСР запасы сократились на 18,3 млн б/с.

Одновременно МЭА подчеркивает, что за третий квартал мировые запасы нефти сократились на огромные 141,4 млн баррелей, а нефтепродуктов – на 112,7 млн баррелей, что объясняется добровольными сокращениями поставок странами ОПЕК+, которые совпали с периодом увеличения активности мировых НПЗ, передает Интерфакс.

Коммерческие запасы в странах ОЭСР в сентябре выросли на 1,8 млн баррелей до 2,831 млрд баррелей, что является самым высоким их уровнем с июля 2021 года. Тем не менее это на 71,2 млн баррелей ниже среднего показателя за последние пять лет. При этом предварительные данные за октябрь свидетельствуют о сокращении нефтяных резервов на 12,8 млн баррелей.