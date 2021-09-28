ОПЕК считает электромобили главным фактором снижения спроса на нефть до 2045 года

Мировой парк автомобилей к 2045 году вырастет почти вдвое, до 2,6 млрд единиц, однако доля электротранспорта в нем увеличится до 20%, следует из опубликованного сегодня долгосрочного прогноза ОПЕК World Oil Outlook (WOO).

Количество электромобилей к 2045 году достигнет 500 млн единиц, сообщает ТАСС со ссылкой на прогноз.

«Долгосрочный рост спроса на нефть будет ограничен все большим проникновением электротранспорта в жизнь потребителей», - пишут эксперты ОПЕК. Поэтому спрос на нефть в транспортном сегменте будет стабильно держаться в коридоре 46-46,5 млн баррелей в сутки в период до 2045 года, полагают в ОПЕК.

При этом автомобили с двигателем внутреннего сгорания будут занимать по-прежнему большую долю - 76%, что будет обеспечено спросом со стороны развивающихся стран в основном.

Как отмечается в докладе, переход на электрические двигатели происходит более быстрыми темпами, чем прогнозировалось в прошлогоднем отчете. В нем также отмечается, что кризис, вызванный пандемией, сильно не отразился на рынке электрокаров.

Массовый переход на электромобили приведет к росту энергопотребления, но за счет альтернативных источников энергии. «Это ударит по доле нефти в энергобалансе», - отмечается в отчете. При этом эксперты ОПЕК добавляют, что тенденция затронет не только транспортный сектор, но и промышленность, ЖКХ и генерацию.