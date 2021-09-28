ОПЕК: Спрос на нефть достигнет пика и выйдет на плато после 2035 года

Мировой спрос на нефть восстановится и достигнет 104,4 млн баррелей в сутки (б/с) в течение ближайших пяти лет, однако уже после 2026 года темпы потребления нефти начнут замедлятся за счет развитых стран.

Спрос перестанет расти и стабилизируется уже после 2035 года, говорится в опубликованном сегодня долгосрочном прогнозе ОПЕК World Oil Outlook (WOO).

В течение 2019-2026 гг. спрос на нефть увеличится на 13,8 млн б/с, ожидают в ОПЕК. При этом львиная доля этого ускорения (80%) придется на 2021-2023 годы, когда мир будет наверстывать потребление после длительных локдаунов, отмечается в докладе. И в целом в период до 2045 года спрос на нефть вырастет относительно базы 2020 года на 17,6 млн б/с - с 90,6 млн б/с до 108,2 млн б/с.

По расчетам ОПЕК, рост спроса в течение первых пяти лет прогноза будет в среднем составлять 2,6 млн б/с, пишут в ОПЕК. После 2026 года он замедлится до 0,6 млн б/с в среднем, а в течение 2030-2035 годов и вовсе до 0,3 млн б/с, передает ТАСС.

«После этого периода прогнозы показывают отсутствие роста, что указывает на стабилизацию спроса на относительно долгий период», - заключается в отчете.

При этом динамика спроса на нефть в разных странах мира после 2023 года будет выглядеть по-разному и даже разнонаправленно на фоне декарбонизации экономик, предупреждают в ОПЕК. Рост потребления теперь будут обеспечивать только развивающиеся страны, говорится в докладе.

Тренд на противоположное поведение в потреблении нефти реализуется уже в среднесрочной перспективе, пишут эксперты ОПЕК. И со временем он будет только усиливаться, полагают они. Так, по их расчетам, спрос на нефть в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) достигнет пика в 46,6 млн б/с уже в 2023 году, а затем начнет медленно снижаться до 34 млн б/с к 2045 году.

И, напротив, развивающиеся экономики на фоне роста популяций и увеличения доли среднего класса продемонстрируют рост потребления нефти на 25,5 млн б/с, до 74,1 млн б/с к 2045 году, говорится в прогнозе ОПЕК. В целом глобальный спрос за этот период возрастет на 17,6 млн б/с, до 108,2 млн б/с к 2045 году.