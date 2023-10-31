Беларусь хочет от России компенсации из-за запоздалого ввода БелАЭС

Беларусь рассчитывает получить от России компенсацию в связи со смещением сроков ввода в эксплуатацию Белорусской АЭС.

"У нас немного сместились сроки ввода в эксплуатацию атомной станции из-за российской стороны. Естественно, по договору мы поставили перед ними вопрос о компенсациях. Это скрывать не надо», - сообщил сегодня Александр Лукашенко на совещании по поводу завершения строительства БелАЭС.

«Ничего там чрезвычайного не было. Но такие вопросы были поставлены в связи с тем, что нарушены сроки ввода станции, и ответственность за это несет российская сторона. Они нам предложили варианты и по цене на свежее ядерное топливо - как для россиян, как для своих станций. И срок гарантийный на пять лет», - уточнил Лукашенко.

"Это вы мне сегодня расскажете, удовлетворяет ли это белорусскую сторону. Мы, конечно, излишне не должны напрягать россиян: электричества у нас хватало и хватает, но договор есть договор. И достаточны ли те уступки, которые сделали россияне, Росатом, для белорусской стороны", - заключил Лукашенко.