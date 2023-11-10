Последнее обновление: 10.11.2023 12:18

Лукашенко одобрил поправки в соглашение с РФ о строительстве БелАЭС

На фоне сдачи и ввода в эксплуатацию второго блока Белорусской АЭС Лукашенко одобрил очередные поправки в соглашение с РФ о строительстве станции.

«Одобрить проект Протокола о внесении изменений в Соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в строительстве на территории Республики Беларусь атомной электростанции от 15 марта 2011 года», - говорится в указе №346, который датирован 2 ноября, но опубликован только 10 ноября.

«Временно применять Протокол по истечении 10 дней с даты его подписания до вступления в силу», - также сказано в указе.

В свою очередь, Совмин РБ постановлением №760 от 2 ноября, текст опубликован только 10 ноября, уполномочил министра энергетики Виктора Каранкевича на проведение переговоров и подписание упомянутого протокола.

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