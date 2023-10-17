В России с осторожностью относятся к идее Лукашенко о второй АЭС в Беларуси

Минэнерго России сдержанно и с осторожностью относится к инициативе строительства в Беларуси второй АЭС, заявил сегодня замминистра энергетики Павел Сниккарс.

"Мы сдержанно и с осторожностью относимся к этой инициативе", - сказал он, добавив, что "вопросы намерений коллег - это вопросы намерений коллег".

«…строя генерацию вы должны понимать, кто будет потреблять эту электроэнергию. Задачи просто что-то построить, чтобы оно стояло, нет", - пояснил Сниккарс, которого цитирует ТАСС.

Он также сообщил, что РФ и РБ урегулировали все принципиальные разногласия по созданию единого рынка электроэнергии.

"Я считаю, что мы все принципиальные разногласия с Республикой Беларусь урегулировали… Поэтому будем ждать подписания международных договоров и их реализовывать", - сказал Сниккарс.

При этом он отметил, что речи не идет о лоббировании интересов той или иной страны.

"Электроэнергию нельзя сегодня в промышленных масштабах хранить. Электроэнергия - это тот товар, которого вырабатывается ровно столько, сколько потребляется в конкретный момент времени. Исходя из этого, энергосистемы как Беларуси, так и Российской Федерации, они по своей сути избыточны. У нас тоже есть свои атомные станции, которые расположены в центральной части России. Поэтому если вы спрашиваете: "Будете ли вы останавливать собственные атомные стации, чтобы потреблять электроэнергию, производимую на Белорусской атомной станции?" - пока мой ответ - нет", - заявил замглавы Минэнерго РФ.