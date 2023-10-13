Польша не допустила к наблюдению за выборами белорусского депутата

Власти Польши не допустили к наблюдению за парламентскими выборами в стране белорусского депутата Дениса Карася, который был якобы официально включен в миссию Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ.

"ПА ОБСЕ сформировала свою наблюдательную миссию на предстоящие выборы, в которую меня включили официально", - утверждает Карась.

По его словам, его данные были своевременно переданы в Центральную избирательную комиссию Польши для аккредитации в качестве международного наблюдателя по линии ПА ОБСЕ. Однако при попытке въехать в Польшу, Карася развернули обратно.

"Однако до момента пересечения границы 12 октября ни от польской стороны, ни от международного секретариата ПА ОБСЕ мы не получали каких-либо сигналов о том, что моя кандидатура в качестве наблюдателя неприемлема для польских властей", - сетует депутат.

Карась, как и все депутаты нижней палаты парламента РБ были включены в национальный санкционный список Польши еще в ноябре 2022 года. В обосновании говорится, что Карась заявлял, будто Польша и страны Балтии используют миграционный кризис, чтобы привлечь внимание и деньги западных стран.