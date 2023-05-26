Последнее обновление: 26.05.2023 19:38

Польша может запретить въезд зарегистрированных в Беларуси и РФ грузовых автомобилей

Польша может запретить въезд на свою территорию из Беларуси грузовых автомобилей, зарегистрированных в Беларуси и России.

Такие меры предлагает Министерство внутренних дел и администрации. Проект документа опубликован на сайте Правительственного центра законодательства, сообщает Reform.by.

“Приостанавливается до особого распоряжения грузовое движение через границу с Республикой Беларусь для грузовых автомобилей, тягачей, прицепов, в том числе полуприцепов и автопоездов, зарегистрированных на территории Республики Беларусь или Российской Федерации”, – говорится в проекте распоряжения.

Запрет на движение грузового транспорта может стать одной из санкционных мер, которые власти Польши введут против режима Лукашенко из-за приговора журналисту Анджею Почобуту. Верховный суд РБ 26 мая оставил в силе приговор Почобуту, которого власти приговорили к 8 годам лишения свободы.

Кроме того, 29 мая Польша введет новый пакет санкций против властей РБ: в санкционные списки попадут политики, судьи, прокуроры и другие лица, ответственные за политические репрессии, в том числе против представителей польского меньшинства, сообщает Министерство внутренних дел и администрации Польши.

Ранее по теме


<Апрель 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Май 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование