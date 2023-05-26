Польша может запретить въезд зарегистрированных в Беларуси и РФ грузовых автомобилей

Польша может запретить въезд на свою территорию из Беларуси грузовых автомобилей, зарегистрированных в Беларуси и России.

Такие меры предлагает Министерство внутренних дел и администрации. Проект документа опубликован на сайте Правительственного центра законодательства, сообщает Reform.by.

“Приостанавливается до особого распоряжения грузовое движение через границу с Республикой Беларусь для грузовых автомобилей, тягачей, прицепов, в том числе полуприцепов и автопоездов, зарегистрированных на территории Республики Беларусь или Российской Федерации”, – говорится в проекте распоряжения.

Запрет на движение грузового транспорта может стать одной из санкционных мер, которые власти Польши введут против режима Лукашенко из-за приговора журналисту Анджею Почобуту. Верховный суд РБ 26 мая оставил в силе приговор Почобуту, которого власти приговорили к 8 годам лишения свободы.

Кроме того, 29 мая Польша введет новый пакет санкций против властей РБ: в санкционные списки попадут политики, судьи, прокуроры и другие лица, ответственные за политические репрессии, в том числе против представителей польского меньшинства, сообщает Министерство внутренних дел и администрации Польши.