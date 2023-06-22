Власти Беларуси ввели запрет на перецепку зарегистрированных в Польше прицепов и полуприцепов

Белорусские власти вводят запрет на перецепку на территории страны зарегистрированных в Польше прицепов и полуприцепов, следует из постановления Совмина РБ №391 от 19 июня 2023 года

Документ можно считать ответом властей на введенный Польшей с 1 июня полный запрет на перемещение через границу с Беларусью всех видов белорусских и российских грузовых автотранспортных средств, включая прицепы и полуприцепы.

Согласно постановлению, к зарегистрированным в ЕС грузовым автомобилям и тягачам, которым разрешено перемещаться по территории РБ только в специально установленные места для совершения перецепки и перегрузки и обратно, добавлены зарегистрированные в Польше прицепы и полуприцепы, а также польские легковые автомобили, осуществляющие перевозки по международным товарно-транспортными накладным.

Запрет не распространяется на перемещение по территории РБ польских прицепов и полуприцепов при транспортировке почтовых отправлений, гуманитарных грузов, крупногабаритных грузов по спецразрешениям, животных, лекарственных средств и сырья для их производства.