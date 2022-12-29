Польша ввела санкции против 12 представителей режима Лукашенко

Польша включила в санкционный список 12 граждан Беларуси, виновных в репрессиях и пособничестве российской агрессии в Украине.

Причиной включения названных лиц в список является нарушение прав человека, в том числе многочисленные случаи преследования активистов Союза поляков в Беларуси, незаконный арест Анджея Почобута и Анжелики Борис, другие враждебные действия режима по отношению к Польше.

Изначально список был составлен еще в апреле этого года с целью привлечения к ответственности тех, кто способствует войне, в первую очередь граждан России. Список является открытым и регулярно обновляется по решению польских властей.

В список включены сенаторы Константин Дроздовский, Дмитрий Воронюк, а также депутаты Светлана Горваль, Денис Карась, Иван Мамайко, Сергей Рачков, Олег Руммо, Андрей Савиных, Анна Семенюк, Сергей Стельмашок, Игорь Тавтын, Валерий Воронецкий.