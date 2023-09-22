Последнее обновление: 22.09.2023 15:45

Введенный в РФ запрет экспорта топлива носит бессрочный характер

Запрет экспорта бензина и дизельного топлива из РФ введен бессрочно, а срок его действия будет зависеть от результатов и насыщения рынка, заявил в пятницу первый замминистра энергетики РФ Павел Сорокин.

Он напомнил, что данная мера направлена на пресечение "серого экспорта" нефтепродуктов и насыщения внутреннего рынка.

По словам Сорокина, недобросовестные участники рынка вывозили достаточно "ощутимый объем" топлива, и в Минэнерго рассчитывают, что мера позволит создать даже избыток топлива, передает Интерфакс.

"Сейчас она введена бессрочно. Мы рассчитываем на то, что рынок эффект почувствует достаточно быстро, но далее это будет зависеть от насыщения рынка и от результатов", - сказал первый замминистра.

"Мы уже видели, что, начиная с начала этой недели бензин Аи-92 упал примерно на 10%, дизель упал примерно на 2,5-3%, начиная с начала этой недели. Данная мера должна дать эффект очень быстро, потому что прекратится вымывание. Достаточно ощутимый объем покупался недобросовестными участниками на рынке на бирже или на нефтебазах и далее вывозился на экспорт. Сейчас такой возможности нет", - сказал он.

По словам замминистра, в Минэнерго рассчитывают, что "тот объем, который вертикально интегрированные компании и добросовестные участники направляют на экспорт, полностью закроет все потребности и более того создаст избыток на рынке топлива, что уже влияет на оптовую цену".

Правительство РФ ввело запрет на экспорт бензина и дизельного топлива, начиная с 21 сентября. Исключениями стали лишь экспорт в страны ЕАЭС по индикативным балансам или протоколам, предусмотренным межправсоглашениями и т.д.

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