Последнее обновление: 27.07.2021 14:12

Минэнерго России допускает введение временного запрета на экспорт бензина

Минэнерго России может в ближайшие дни принять решение о запрете экспорта бензина, сообщил замминистра энергетики Павел Сорокин.

«Нормативка на временный запрет готова», — сказал Сорокин, которого цитирует ТАСС.

По словам Сорокина, решение будет приниматься на основе динамики биржевых роста или падения цены топлива и насыщения рынка объемами. «Если не будет улучшения, то мы в ближайшие дни это решение примем», — отметил он на фоне роста цен на бензин в РФ.

Сорокин объяснял, что рост цен может быть вызван увеличением спроса на внутреннем рынке в сезон отпусков, а также ремонтом нескольких НПЗ.

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