Последнее обновление: 07.09.2023 15:47

Саудовская Аравия в октябре понизит цены для Европы

Саудовская Аравия в октябре повысит цены на нефть для Азии и США и опустит их для европейских покупателей, сообщила госкомпания Saudi Aramco.

Стоимость основного поставляемого в Азию сорта - Arab Light - в следующем месяце увеличился на $0,1 за баррель. В результате он будет стоить на $3,6 за баррель больше, чем корзина нефти Омана и Дубая - это максимальная премия с декабря.

Повышение цен на другие сорта нефти для Азии составит $0,1-0,5 за баррель, передает Интерфакс.

Нефть с поставкой в США подорожает на $0,2 за баррель, цены для стран Северо-Западной Европы и Средиземноморья уменьшатся на 0,1%.

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