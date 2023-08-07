Саудовская Аравия в сентябре резко повысит цены на нефть для Европы

Саудовская Аравия в сентябре резко повысит цены на нефть с поставкой в европейские государства, сообщила госкомпания Saudi Aramco.

При этом наиболее существенно увеличится стоимость "легких" сортов нефти для стран Северо-Западной Европы - на $2-3 за баррель. Для покупателей из Средиземноморья она подорожает на $1-1,5 за баррель, передает Интерфакс.

Нефть с поставкой в страны Азии подорожает в следующем месяце на $0,3-0,7 за баррель. Исключением станет только марка Arab Extra Light, которая по-прежнему будет стоить на $2,55 за баррель больше, чем корзина нефти Оман/Дубай.