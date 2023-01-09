Саудовская Аравия в феврале понизит цены на все сорта нефти для азиатских покупателей, сообщила госкомпания Saudi Aramco.

Стоимость основного поставляемого в Азию сорта - Arab Light - в следующем месяце уменьшится на $1,4 за баррель. В результате он будет стоить на $1,8 за баррель больше, чем корзина нефти Омана и Дубая - это минимальная премия с ноября 2021 года, сообщает Интерфакс.

Цена Arab Light для Северо-Западной Европы будет сокращена на $1,4 за баррель, в результате она будет на $1,5 дешевле Brent.

Для США цены останутся неизменными третий месяц подряд, премия цены Arab Light к индексу ASCI составит $6,35 за баррель.