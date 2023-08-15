Последнее обновление: 15.08.2023 18:52

Совмин Беларуси разрешил чаще привлекать граждан на военные сборы

Совмин Беларуси внес поправки в порядок прохождения военных и специальных сборов, которые позволяют чаще привлекать граждан га военные сборы.

Согласно постановлению Совмина №525 от 10 августа 2023 года военнообязанные, не имеющие офицерских званий, могут быть призваны на военные сборы за время нахождения в запасе: первого разряда – до 5 раз (ранее до 3 раз), второго разряда – до 3 раз (ранее до 2 раз), третьего разряда – 1 раз.

Офицеры запаса могут быть призваны на сборы: первого разряда – до 10 раз (ранее один раз в два года продолжительностью до 2 месяцев каждый раз,), второго разряда – до 5 раз (ранее до 2 раз продолжительностью до 35 дней), третьего разряда – до 5 раз.

Теперь на сборы разрешено призывать военнообязанных, «годных к военной службе с незначительными ограничениями, а также ограниченно годных к военной службе в военное время (с их письменного согласия)».

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