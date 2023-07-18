Минобороны Беларуси разъяснило закон о народном ополчении

Минобороны Беларуси опубликовало основные тезисы закона о народном ополчении, который был накануне подписан Лукашенко.

Комплектование отрядов народного ополчения будет осуществляться добровольцами из числа не военнообязанных либо граждан, не призванных на военную службу по мобилизации.

Добровольцы должны быть способны по своим личным качествам и состоянию здоровья выполнять задачи, предусмотренные законом.

Материальное обеспечение народного ополчения осуществляется за счет средств местных бюджетов, а также добровольных пожертвований юридических и физических лиц и иных источников, не запрещенных законодательством.

Количество отрядов народного ополчения определяются решениями местных исполнительных и распорядительных органов, местных советов обороны с учетом наличия добровольцев и решаемых задач.

С отменой военного положения или на основании указа Лукашенко отряды народного ополчения расформировываются.

Зачисление гражданина добровольцем в народное ополчение не является основанием для освобождения от призыва на военную службу по мобилизации и прекращения трудовых отношений.

Наниматель обязан освобождать работника от работы для участия в деятельности народного ополчения. При освобождении от работы за работником сохраняются место работы, средний заработок по месту.

Отряды народного ополчения дислоцируются в границах административно-территориальной единицы, в которой были сформированы, а размещаются добровольцы по месту жительства.

Министерство обороны обеспечивает отряды народного ополчения оружием и боеприпасами к нему по номенклатурам Вооруженных Сил, определяет порядок их выдачи и учета.

Существуют ограничения при зачислении в народное ополчение. Отказ местного исполнительного и распорядительного органа, местного совета обороны в зачислении гражданина в народное ополчение обжалованию не подлежит.

В народное ополчение не могут быть зачислены граждане:

✔️отбывающие наказание в виде ареста, ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа, лишения свободы на определенный срок или пожизненного лишения свободы;

✔️в отношении которых применена мера пресечения в виде заключения под стражу или домашнего ареста;

✔️в отношении которых принято решение об интернировании;

✔️признанные в установленном порядке недееспособными либо ограниченно дееспособными;

✔️имеющие заболевания или физические недостатки, при наличии которых противопоказано владение оружием.