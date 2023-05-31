Последнее обновление: 31.05.2023 13:13

Нижняя палата парламента РБ приняла в первом чтении проект закона «О народном ополчении»

Нижняя палата парламента РБ приняла в первом чтении проект закона «О народном ополчении», сообщила пресс-служба нижней палаты.

Проектом закона предусматриваются:

определения терминов «народное ополчение», «отряд народного ополчения» и «доброволец народного ополчения»;
общие вопросы финансового и материального обеспечения народного ополчения;
ограничения при зачислении граждан в народное ополчение;
порядок руководства народным ополчением, формирования, комплектования и дислокации отрядов народного ополчения, выполнения ими задач;
полномочия государственных органов и должностных лиц в сфере деятельности народного ополчения;
наделение Совета Министров Республики Беларусь полномочиями по определению мероприятий по подготовке к формированию народного ополчения, проводимых в мирное время местными исполнительными и распорядительными органами, порядка формирования (расформирования) народного ополчения, комплектования и ведения учета добровольцев, зачисления их в народное ополчение и выхода из него;
установление прав и обязанностей, гарантий правовой и социальной защиты добровольца, его ответственности.

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