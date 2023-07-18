Последнее обновление: 18.07.2023 13:46

Лукашенко подписал закон о народном ополчении

Лукашенко подписал закон о народном ополчении, сообщила его пресс-служба.

«Документом создаются правовые основы для добровольного участия граждан в обеспечении военного положения, введенного в административно-территориальных (территориальных) единицах республики, а также дополнительные условия для оказания содействия территориальным органам внутренних дел при исполнении ими полномочий и защиты имущества всех форм собственности от преступных и иных посягательств», - говорится в официальном комментарии.

Формировать из добровольцев отряды будут местные органы власти, общее руководство ими будет осуществлять местный совет обороны, непосредственное руководство отрядами - территориальные органы внутренних дел.

Министр обороны РБ Виктор Хренин утверждает, что численность народного ополчения может составить до 150 тыс. человек.

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